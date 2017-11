Am Freitag startet die nur auf dem vorletzten Platz stehende DEG gegen Iserlohn in die zweite Hälfte der Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Für die WZ Grund genug, sich mit dem Geschäftsführer Stefan Adam und dem Sportlichen Leiter Niki Mondt zu treffen.

Düsseldorf. Am Freitag startet die nur auf dem vorletzten Platz stehende DEG gegen Iserlohn in die zweite Hälfte der Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Für die WZ Grund genug, sich mit dem Geschäftsführer Stefan Adam und dem Sportlichen Leiter Niki Mondt zu treffen.

Herr Adam, Herr Mondt, waren Sie froh, dass die Deutsche Eishockey Liga eine Pause einlegte?

Niki Mondt: Jein, in so einer Phase ist es eigentlich das Beste, wenn du direkt die Chance hast, wieder Punkte zu holen. Aber es war nicht ganz falsch, mal eine Woche durchzuatmen. Jetzt kommt ja durchaus eine lange und intensive Phase mit 29 Spielen in elf Wochen.

Ist das ein Neustart?

Mondt: Ich würde das nicht Neustart nennen, die tägliche Arbeit mit der Mannschaft geht ja genauso weiter. Aber jetzt kommt die wichtigste Phase der Saison. Innerhalb von elf Wochen geht es um die Wurst. Entweder sind wir dann auf Play-off-Kurs oder nicht.

Stefan Adam: Man muss differenzieren. Für Spieler und Trainer war es sicherlich gut, mal ein paar Tage runterzukommen, das war seit Mitte Juli das erste Mal. Für uns gab es nicht wirklich Zeit durchzuatmen. Alle anderen Aufgaben ruhen natürlich nicht. Wir haben einen Transfer getätigt, wir waren am Wochenende in Augsburg und Stockholm unterwegs.

Sie sagten jüngst, dass sie trotz des vorletzten Tabellenplatzes mit dem Auftreten zufrieden wären. Allerdings kommen viele Schüsse aus ungefährlichen Zonen, und es gab erst zwei Tore nach Rebounds und erst drei abgefälschte Treffer.

Mondt: Einerseits bin ich bei Ihnen, weil ich meine halbe Karriere unter Hans Zach gespielt habe und sein Standardspruch war: Druck ist keine Garantie für Erfolg. Aber das ist auch das, was die Trainer der Mannschaft sagen. Wir müssen mehr Druck zum Tor bringen und auf die Rebounds gehen. Andererseits hatten wir schon viele Großchancen, alleine Jeremy Welsh hätte durchaus schon zehn Saisontore schießen können. Es geht also um die Chancenverwertung und die Qualität der Chancen. Ich sehe bei beidem Verbesserungspotenzial.