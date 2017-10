35 Minuten lang macht das Eishockey-Team alles falsch und liegt 0:5 zurück, dann kämpft sie sich zurück, verliert aber 4:5.

Mannheim. Man muss seinem Verein schon auf besondere Weise verbunden sein, um ihm an einem schnöden Mittwochabend hunderte Kilometer hinterherzureisen. Erst recht, wenn es sich um eins dieser 52 Hauptrundenspiele in der Deutschen Eishockey Liga handelt. Trotzdem fanden sich in der Mannheimer Eishockey-Arena Mittwochabend knapp 50 Fans der Düsseldorfer EG ein, um ihre Mannschaft bei den Adlern zu unterstützen. Und wenn man schon mal so weit gereist ist, dann lässt man sich die Stimmung auch nicht von einem lange Zeit unterirdischen Auftritt seiner Lieblinge verhageln. Dann sorgt man notfalls selbst für gute Laune.

Das taten die DEG-Fans auch und riefen in der 35. Minute lautstark „Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Zwar hatte ihre Mannschaft gerade ein Tor geschossen, vom besungenen Erfolg in der Fremde war sie aber weiter entfernt als jemals in dieser Spielzeit. Es war lediglich der Treffer zum 1:5 aus Sicht der DEG, die 35 Minuten lang ihre mit Abstand schwächste Saisonleistung zeigte, zu spät aufwachte und am Ende verdient mit 4:5 (0:3, 2:2, 2:0) verlor. Nach 16 Spielen steht sie deswegen nur auf Rang elf.

„Wir wollten gut starten und defensiv gut stehen, das ist aber nicht passiert. Wir haben alle Zweikämpfe verloren“, sagte Trainer Mike Pellegrims und hatte damit nicht im Ansatz übertrieben. Was die DEG 35 Minuten lang anbot, hatte nur noch entfernt mit Profisport zu tun. Zumindest, was das Defensivverhalten anging. Die Mannheimer mussten nicht mal besonders viel richtig machen, um sich reihenweise Großchancen herauszuspielen. Immer wieder tauchten die Adler völlig unbehelligt vor dem Gäste-Tor auf. Und alle paar Minuten flog die Scheibe ins DEG-Tor.

Bakala muss früh raus – Niederberger feiert sein Comeback

Das lag zum Teil auch an Dan Bakala, dem zuletzt so überragenden Torhüter der Düsseldorfer. Bevor der Kanadier an den Rhein gewechselt war, kassierte die DEG indiskutable 3,6 Gegentore im Schnitt. Bakala ließ während seiner ersten fünf Auftritte lediglich 1,6 zu und wehrte 93,9 Prozent der gegnerischen Schüsse ab. Am Sonntag feierte er beim 2:0 gegen Nürnberg gar seinen ersten Shutout. Nur am Mittwoch wollte ihm gar nichts gelingen. Bereits zu Beginn des zweiten Drittels erlöste ihn Pellegrims und wechselte ihn aus. Da stand es 4:0 für eine Mannheimer Mannschaft, die zuletzt wenig mit einem Meisterschaftskandidaten gemein hatte. Aus den vergangenen fünf Spielen hatte es nur einen Sieg gegeben, bis auf Rang acht war sie abgestürzt.