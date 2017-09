Düsseldorf. Die Stimmung im Kabinengang des Rather Domes war eine sonderbare. Mit 2:4 (0:2/2:1/0:1) hatte die Düsseldorfer EG ihren Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Augsburg Panther verloren. Obwohl sie über weite Strecken den Ton angegeben hatte. Das Problem war nur: Sie leiste sich zu viele Aussetzer, die die cleveren Gäste ausnutzten. Das reicht normalerweise, um Profisportlern gehörig die Laune zu verhageln. Wer deutlich unterlegen ist, kann ja häufig besser mit einer Niederlage umgehen als Mannschaften, die sich mehr oder weniger selbst geschlagen haben. Doch von schlechter Laune war im Düsseldorfer Norden wenig zu spüren.

„Alles in allem war das ziemlich gut“, sagte beispielsweise Neu-Kapitän Darryl Boyce. „Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich sehr gut gespielt“, meinte auch Max Kammerer. Und selbst Neu-Trainer Mike Pellegrims hatte „viele positive Sachen“ im Spiel seiner Mannschaft gesehen.

Eben jenes Spiel war ja für alle Beteiligten mehr als ein gewöhnlicher Saisonauftakt. Es war das erste nach der jahrzehntelangen Kreuter-Ära. Das erste ohne Kapitän Daniel, und das erste ohne Trainer Christof. Der eine, Daniel, hatte aufgehört, weil sein Körper nach zwei Jahrzehnten Profi-Eishockey nicht mehr will. Der andere, Christof, musste wegen der enttäuschenden Vorsaison gehen und wurde durch Mike Pellegrims ersetzt.

Der Belgier hatte in der Sommerpause angekündigt, dass sein Team nach vorne spielen und mit einer gehörigen Portion Leidenschaft auftreten werde. Es gehe darum, die enttäuschten Fans zu versöhnen. Und die knapp 7000, die am Freitagabend gegen Augsburg gekommen waren, durften sich nicht beschweren. Von der ersten Minute an legte die DEG ein Tempo vor, das es lange nicht zu sehen gab. Bernhard Ebner (4.) und Spencer Machacek (5.) hatten folgerichtig früh erste Großchancen.

Im ersten Drittel nutzen die Gäste die Fehler der DEG eiskalt aus

Doch dann folgte bereits das erste der „Geschenke“, die Pellegrims hinterher monierte: Tim Conboy spielte einen unerklärlichen Fehlpass in den Schläger von Evan Trupp, der zur schmeichelhaften Führung einschoss. Zwar blieb die DEG auch danach das tonangebende Team, schaffte es aber nicht mal, bei doppelter Überzahl zu treffen.

Wie das geht, zeigten kurze nach knapp einer Viertelstunde die Gäste, die damit auch das zweite Geschenk angenommen hatten, als der Ex-Düsseldorfer Michael Davies einen präzisen Querpass per Direktabnahme verwandelte. Henry Haase und Alexandre Picard hatten da wegen vermeidbarer Fouls draußen gesessen. So stand es plötzlich 0:2. Obwohl sich doch so gut wie alle im Dome einig waren, dass es eigentlich 1:0 oder 2:0 für die DEG hätte stehen müssen.