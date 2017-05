Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat den kanadischen Stürmer Spencer Machacek verpflichtet. Der 28-Jährige erhalte für die kommende Saison einen Einjahresvertrag, teilte der Club am Sonntag mit. Seit 2015 stand Machacek bei den Eisbären Berlin unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte er 116 Spiele und erzielte 15 Tore.

„Spencer Machacek bringt sehr viel Energie ins Team und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft. Damit passt auch er hervorragend in unser Konzept!“, kommentiert Chefcoach Mike Pellegrims die Verpflichtung.

Machacek wurde 1988 im kanadischen Lethbridge geboren. Der Rechtsschütze ist 1,85 m groß und 92 kg schwer. 2007 wurde er in Runde 3 an Position 57 von den Atlanta Trashers gedraftet. Für dieses Team absolvierte er 12 seiner insgesamt 25 NHL-Einsätze. Weitere 13 Mal trat er für die Winnipeg Jets an. Hier gelangen ihm auch seine zwei Treffer und sieben Vorlagen.

Nach weiteren Stationen in der AHL wechselte er im Sommer 2014 nach Deutschland. Erste Station waren die Augsburger Panther (acht Tore, 27 Vorlagen), bevor er zur Saison 2015/16 bei den Eisbären Berlin unterschrieb.

In der Zwischenzeit hat Brandon Yip das Angebot der DEG abgelehnt. Der Stürmer wechselt voraussichtlich in die KHL. dpa/red