Düsseldorf. Knapp eine Woche vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ist die Düsseldorfer EG noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Stürmer Rob Bordson verstärkt die Offensive der Rot-Gelben.

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison bei Ligakonkurrent Bremerhaven. Dort bildete er gemeinsam mit Jack Combs und Jeremy Welsh eine der besten Angriffsreihen der Liga. Combs ging nach Iserlohn, Welsh schloss sich der DEG an. Bordson hingegen fand keinen neuen Verein. Offenbar wollte er es in der russischen Liga KHL versuchen. Nun kehrt der in Duluth (Minnesota) geborene Angreifer in die DEL zurück und trifft beim Tabellenelften der vergangenen Spielzeit mit Welsh auf einen seiner ehemaligen Sturmpartner.

Am Vormittag trainierte Bordson, der 2016/17 in 45 Spielen für die Fischtown Pinguins acht Tore und 30 Assists auflegte, bereits erstmals mit seinem neuen Team. Bei der DEG erhält er einen Einjahresvertrag.

Nicht mehr im Kader dagegen ist Janos Hari. Der Vertrag des ungarischen Stürmers ist zwar noch nicht aufgelöst. Aus vom Verein nicht näher definierten Gründen wird Hari aber nicht mehr für die DEG auflaufen.