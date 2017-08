Das Tor von Alexander Barta ist beim 1:2 gegen DEL-Konkurrent Straubing zu wenig.

Die Düsseldorfer EG ist mit einer Niederlage in den EHCO-Cup in Olten (Schweiz) gestartet. Gegen die Straubing Tigers verlor die Mannschaft aus der Deutschen Eishockey Liga mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Die Bayern, die mit Gastspieler Christoph Gawlik einen ehemaligen Düsseldorfer in ihren Reihen hatten, waren nach rund dreieinhalb Minuten durch Adam Mitchell in Führung gegangen. Für den Ausgleich sorgte Alexander Barta (38.), der einen sehenswerten Konter über John Henrion und Maximilian Kammerer abschloss.

Das Siegtor für Straubing fiel wenige Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels durch Thomas Brandl. DEG-Trainer Mike Pellegrims nahm Torhüter Mathias Niederberger am Ende zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. „Über weite Strecken haben wir nicht so gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben nur im zweiten Drittel richtig Druck gemacht“, sagte Co-Trainer Tobias Abstreiter. tke