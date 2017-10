Am Ende eines packenden Eishockey-Derbys heißt es 3:2 für die Kölner Haie gegen Düsseldorf.

Köln. Es ist guter Brauch bei den Kölner Haien, vor Spielen gegen die Düsseldorfer EG eine der vielen kölschen Heimatkapellen aufs Eis zu schicken, um das Publikum kurz vor dem ersten Bully noch mal richtig anzuheizen. Am gestrigen zwölften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga war das wieder mal der Fall. Da stiegen Brings mit ihren unvermeidlichen karierten Hosen und Röcken aus dem Pick-up eines Sponsors und gaben an der Mittellinie ihren Klassiker „Kölsche Jung“ zum Besten.

Der Song ist in den vergangenen Jahren zu so etwas wie dem Symbol für die Haie geworden, schließlich wird er immer dann gespielt, wenn die Kölner ein Tor schießen. Und weil das am Freitag in der Verlängerung passierte, endete das rasante 216. Derby zwischen den ewigen Rivalen vom Rhein mit 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) für die Kölner. Für die DEG blieb immerhin ein Punkt, der sie weiter auf Rang acht der DEL stehen lässt.