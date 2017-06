Der neue DEG-Stürmer Lukas Laub spricht über seine Rolle im Team, sein Tempo und was ihm die Jahre in den USA gebracht haben. In Düsseldorf möchte sich der 22-Jährige nun weiterentwickeln.

Düsseldorf. Für zahlreiche Spieler der Düsseldorfer EG war die vergangene Eishockey-Saison eine zum Vergessen. Nicht für Lukas Laub. Der 22 Jahre Stürmer wurde mit den Löwen Frankfurt Zweitliga-Meister und hatte mit 47 Punkten (21 Tore/26 Vorlagen) in 54 Spielen entscheidenden Anteil daran. Nun wagt der gebürtige Rosenheimer erstmals den Schritt in die Deutsche Eishockey Liga. Nach seinen ersten Wochen in Düsseldorf stand er der WZ Rede und Antwort.

Herr Laub, seit Anfang Mai läuft die Saisonvorbereitung bei der Düsseldorfer EG. Das war bei Ihren vorherigen Vereinen sicherlich anders.

Lukas Laub: Die letzten zwei Jahre in Frankfurt habe ich zu der Zeit individuell in Rosenheim trainiert. Aber es hat etwas sehr Positives, dass wir uns hier so früh sehen: So lernen wir uns direkt kennen und nicht erst im August.

Stört es Sie nicht, dass Sie dieses Jahr keine richtige Sommerpause haben?

Laub: Nein, gar nicht, gerade für mich als Neuen ist es super, dass ich jetzt schon bei den Jungs bin.

Hatten Sie überhaupt schon Zeit, sich privat in der neuen Umgebung einzuleben.

Laub: Ja, ich habe schon eine Wohnung direkt an der Brehmstraße und habe mir die Stadt auch schon etwas angesehen, immer samstags und sonntags. Die gefällt mir richtig gut, top bis jetzt.

Die Brehmstraße kennen Sie wahrscheinlich noch aus Ihrer Jugend. Wenn Sie früher gegen die DEG gespielt haben, mit welchen Gedanken sind sie dem Club begegnet?

Laub: Die DEG ist mit sehr viel Tradition verbunden, ich habe mich auch deswegen dafür entschieden, hier her zu wechseln. Das ist eine gute Organisation, bei der man sich als junger Spieler sehr gut weiterentwickeln kann.

Nach zwei starken Jahren lief in der vergangenen Saison bei der DEG ja so gut wie gar nichts zusammen. Hat Sie das nicht an Ihrem Wechsel zweifeln lassen?

Laub: Nein, ich habe vorher mit ein paar Spielern geredet, die letztes Jahr schon da waren und alle meinen, dass es dieses Jahr wieder anders wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel vom letzten Jahr. Das ist für uns alle abgeschlossen, dieses Jahr ist ein neues Kapitel, wir schauen nur nach vorne.