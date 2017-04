Düsseldorf. Was längst ein offenes Geheimnis war und von der WZ bereits berichtet wurde, hat die Düsseldorfer EG am Mittwochmittag offiziell bestätigt: Mike Pellegrims wird neuer Trainer beim achtmaligen Deutschen Eishockey-Meister. Der Belgier war von 2001 bis 2006 Spieler bei der DEG.



Neuer sportlicher Leiter nach der Entlassung von Christof Kreutzer, der zuletzt in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor tätig war, wird Nikolaus Mondt, zuletzt Assistent von Geschäftsführer Stefan Adam und ebenfalls langjähriger Spieler der Rot-Gelben.



Kapitän Daniel Kreutzer wird seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden und das neue Scouting-Team künftig unterstützen.