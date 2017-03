Endturnier in Tölz, Halbfinale gegen Mannheim.

Düsseldorf. Das erste Saisonziel hat das U 19-Team der DEG mit dem Erreichen des Halbfinales in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) abgehakt. In Bad Tölz geht es am Samstag um 12 Uhr (live im Internet auf www.sportdeutschland.tv) gegen den Titelverteidiger und Dauermeister Jungadler Mannheim.

In der Hauptrunde, die die DEG als Zweiter hinter Köln beendete, konnte sie gegen Mannheim nicht nur mithalten, sondern gar zwei Mal gewinnen. Allerdings drücken DEG-Trainer Georg Holzmann vor dem einzigen Halbfinalspiel große Personalsorgen. Neben den drei gesperrten Spielern (die WZ berichtete) gibt es auch noch Verletzte aus den harten Viertelfinal-Spielen gegen Iserlohn.

Das Finale um den Titel steigt bereits am Sonntag in Bad Tölz

Zu gerne würde Holzmann mit seinem tüchtigen Team das Finale gegen die in diesem Jahr kaum zu schlagenden Kölner Junghaie erreichen, die als große Favoriten in das zweite Halbfinale gegen Bad Tölz gehen. Käme es so, wäre es besonders schade, dass das Finale um den Meistertitel bereits am Sonntag in Bad Tölz steigt. Eine echte Final-Serie gegen Köln hätte im Rheinland wohl hunderte oder gar tausende Fans auf die Beine gebracht. Immerhin sind die Profiteams der Rivalen ausgeschieden, und die Fans gieren nach Play-offs. Gegen Iserlohn waren mehr als 1000 Fans an der Brehmstraße.

Verliert die DEG gegen Mannheim, geht es am Sonntag zum Abschluss gegen den Verlierer des anderen Halbfinals im Spiel um Platz drei. B.F.