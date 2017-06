Letzter Zugang ist János Hári. Der Kader für die nächste Saison ist damit komplett.

Düsseldorf. Als die Düsseldorfer EG selbst Wochen nach dem Saisonende der Deutschen Eishockey Liga noch keine Personalentscheidungen getroffen hatte, wurden einige Beobachter bereits nervös. Andere Clubs waren ja längst fertig mit ihren Planungen. An der Brehmstraße baten sie derweil um Geduld, schließlich müsse so eine verkorkste Saison außerhalb der Play-off-Ränge ja ordentlich aufgearbeitet werden. Mittlerweile ist das geschehen, und seit Mittwoch ist auch der Kader für die am 8. September beginnende neue Saison komplett.

Letzter Zugang ist János Hári. Der ungarische Nationalstürmer kommt vom schwedischen Erstligisten Leksands IF und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Hári, 25, ist in Budapest geboren, hat seine Karriere aber in Schweden, Finnland sowie Nordamerika verbracht. Bereits als 15-Jähriger spielte er in der Jugend von Hammarby, mit 17 debütierte er in der 3. Liga. Danach ging er nach Kanada, kam aber schnell zurück und wurde einer der besten Stürmer der schwedischen Junioren-Liga. Nach ersten Gehversuchen bei den Profis ging er 2014 nach Finnland. Ein Jahr später kehrte er nach Schweden zurück und schoss den Zweitligisten Leksans IF mit 54 Punkten (12 Tore/42 Vorlagen) in 58 Spielen zum Aufstieg. In der 1. Liga lief es dann durchwachsen (5/12), nun wagt er den Sprung nach Düsseldorf. bes