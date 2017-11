Das 3:1 in Ingolstadt bedeutet den zweiten Sieg in Folge für das Pellegrims-Team. Ein Sechs-Punkte-Wochenende gelang den Düsseldorfern erst zum zweiten Mal.

Ingolstadt. Es lief die 35. Spielminute, als es erstmals laut vernehmbare Pfiffe von den Rängen in der Ingolstädter Eisarena gab. Für das Auswärtsteam ein klares Indiz dafür, dass man selbst bis dahin einiges richtig gemacht haben muss. Das hatte die Düsseldorfer EG tatsächlich – und weil auch die übrigen 25 Minuten ordentlich waren, durften sich Mannschaft und die rund 300 mitgereisten Fans über einen 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)-Auswärtserfolg an der Donau freuen.

Erst zum zweiten Mal in dieser bislang meist unerfreulichen Spielzeit gelang der Mannschaft von Cheftrainer Mike Pellegrims damit ein Sechs-Punkte-Wochenende. „Wir wussten, dass wir defensiv gut stehen mussten. Die Special Teams haben heute den Unterschied gemacht. Der Sieg ist verdient“, sagte der Belgier bei der anschließenden Pressekonferenz. Ähnlich wie zwei Tage zuvor beim deutlichen 6:1 im heimischen Dome gegen die Iserlohn Roosters präsentierte sich die DEG gegen einen konfus agierenden und verunsichert auftretenden Gegner trotz zahlreicher Ausfälle defensiv stabil und offensiv effektiv.

Maximilian Kammerer (13.) hatte die Düsseldorfer in Überzahl in Führung geschossen. Und als wollten die Rot-Gelben gegen den ERC unter Beweis stellen, dass sie unbedingt an ihrer bis zur Länderspielpause mit unter zehn Prozent indiskutablen Quote arbeiten möchten, erhöhte John Henrion (26.) ebenfalls bei fünf gegen vier auf 2:0.

Verletzter Marco Nowak muss vom Eis getragen werden

Zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr dabei war Marco Nowak. Der DEG-Verteidiger krachte unglücklich mit dem Bein in die Bande und musste vom Eis getragen werden. „Wir werden heute sehen, was mit ihm ist. Ich kann es noch nicht einschätzen“, erklärte Pellegrims. Eine Band- oder Kapselverletzung scheint nicht ausgeschlossen.

Für den verletzten Nowak half Marcel Brandt – erstmals unter Pellegrims – in der Verteidigung aus, da neben Tim Conboy und Alexandre Picard auch Bernhard Ebner ohnehin erneut ausfiel. Im Angriff stellte die DEG fortan auf drei Reihen um. Der gewohnt fleißige Leon Niederberger, bereits Torschütze gegen Iserlohn, markierte in der 33. Spielminute das 3:0. Damit war dem ERC der Glaube an den ersten Sieg nach zuvor acht Pleiten am Stück genommen.

Strafminuten Tor: Jochen Reimer (Timo Pielmeier) Abwehr: Dustin Friesen, Patrick McNeill - Matthew Pelech, Sean Sullivan - Benedikt Kohl, Benedikt Schopper - Dennis Swinnen Angriff: Gregory Mauldin, Kael Mouillierat, Laurin Braun - Thomas Greilinger, Darin Olver, Petr Taticek - Brett Olson, Brandon Buck, John Laliberte - David Elsner, Jacob Berglund, Michael Collins Tor: Dan Bakala (Mathias Niederberger) Abwehr: Stephan Daschner, Kevin Marshall - Marco Nowak, Johannes Huß - Brandon Burlon, Henry Haase - Nicklas Mannes Angriff: John Henrion, Lukas Laub, Jeremy Welsh - Alexej Dmitriev, Alexander Barta, Maximilian Kammerer - Eduard Lewandowski - Spencer Machacek, Darryl Boyce, Eduard Lewandowski - Marcel Brandt, Leon Niederberger Mikael Andersson (Schweden) und Benjamin Hoppe (Fulda) 3572 0:1 (13:07) Kammerer (Boyce, Burlon/5-4); 0:2 (25:35) Henrion (Dmitriev, Barta/5-4), 0:3 (32:07) Leon Niederberger (Boyce, Machacek); 1:3 (58:35) Greilinger (Kohl/6-5 Ingolstadt 6 - DEG 8

Im Schlussdrittel verwaltete die DEG trotz zunehmend schwerer werdender Beine ihren Vorsprung geschickt und feierte erst zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Siege hintereinander, während die Gastgeber ihren negativen Vereinsrekord ausbauten. „In einigen Bereichen waren wir richtig schlecht. Das war eine Fünf oder Sechs“, sagte ein enttäuschter ERC-Trainer Larry Mitchell.