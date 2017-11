Die Düsseldorfer EG zerlegt die Iserlohn Roosters und siegt vor mehr als 13.000 Zuschauern mit 6:1.

Iserlohn. Es ist erst wenige Tage her, da unterschrieb Kevin Marshall seinen Vertrag und informierte sich im Internet über den Rather Dome: „Ich habe mir die Kapazität und ein paar Fotos der Halle angeguckt und war beeindruckt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass ich sie direkt voll besetzt erlebe“, sagte der Verteidiger nach dem ersten Spiel für die Düsseldorfer EG und wirkte immer noch ganz beseelt. 13.058 Zuschauer waren gegen die Iserlohn Roosters gekommen und sorgten für eine Atmosphäre, die Marshall so schnell nicht vergessen wird: „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, überall die Lichter, jeder Zuschauer trug Rot und Gelb“, sagte der Kanadier, dessen Team die passende Leistung zeigte und 6:1 (1:0, 5:0, 0:1) gewann.

Das war natürlich der perfekte Abend zum perfekten Zeitpunkt. Erstens waren 5000 Schüler in der Halle, die noch lange von dieser DEG schwärmen werden und ihre Eltern in nächster Zeit nerven dürften, weil sie unbedingt wiederkommen wollen. Zweitens herrschte nach den jüngsten Niederlagen und dem Sturz auf den vorletzten Platz der Deutschen Eishockey Liga ja alles andere als gute Laune unter den Fans.