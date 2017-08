DEG-Frauen haben jetzt zwei US-Girls

Düsseldorf. Ende September beginnt auch für die Frauen der Düsseldorfer EG die Meisterschafts-Saison. Die waren im Frühjahr in die Bundesliga aufgestiegen – nicht mal zwei Jahre nach ihrer Gründung. Weil die oberste Spielklasse natürlich um einiges spielstärker ist als die zweite Liga, haben die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreiche neue Spielerinnen verpflichtet.

Nun haben sie noch mal nachgelegt: Zur weiteren Verstärkung des eigentlich schon großen Kaders hat Trainer Kai Erlenhardt am Sonntag in Frankfurt zwei amerikanische Spielerrinnen vom Flughafen abgeholt: Kirsten Padalis von der St. Lawrence University aus dem Bundesstaat New York sowie Haley McLean vom renommierten Boston College. Die ersten Testspiele wird es für die DEG-Frauen erst im September geben, weil sich bisher kein Gegner für sie finden ließ. B.F.