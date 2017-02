Die „bösen DEG-Frauen wollen die Moskitos ärgern.

Düsseldorf. Die Sehnsucht nach Eishockey-Play-offs ist bekanntlich in Düsseldorf besonders groß. Zumindest die Frauen der DEG können diese den Eishockey-Fans erfüllen – sie starten am Samstagabend (19.30 Uhr) im großen Stadion an der Brehmstraße in die Play-offs (Halbfinale) der 2. Liga Nord. Dabei geht es um sehr viel: Das Team von DEG-Trainer Kai Erlenhardt will innerhalb eines Jahres den zweiten Aufstieg realisieren, als Meister der 2. Liga künftig Erstligist sein. Niederlagen in Köln und daheim gegen Bergkamen ließen während der Vorrunde nie den Sprung an die Tabellenspitze zu. Erst im letzten Spiel mit dem Sieg in Dinslaken gegen Bergkamen (5:1) gelang das endlich. So war das Play-off-Halbfinale geschafft, in dem die Essener Moskitos warten.

Die Moskitos liegen dem Team von Trainer Kai Erlenhardt. Sie hatten in den Ligaspielen nicht viel zu bestellen und verloren mit 2:11 an der Brehmstraße und 0:9 daheim am Westbahnhof. Gewinnt die DEG die beiden Spiele (best of two, Rückspiel am 1. März in Essen), dann stünde das Finale an (gegen Köln oder Bergkamen). Aber so weit denkt Kai Erlenhardt noch nicht. Jetzt will er erst mal, dass seine Mädchen ab heute richtig böse sind – Play-off-Time in Düsseldorf, wenigstens schon mal bei den Frauen.