Düsseldorfer EG DEG entführt vier Punkte aus Landshut

Düsseldorf. Vier weitere Punkte hat die DEG-Jugend von den Spielen in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) aus Landshut mitgebracht. Damit festigt das Holzmann-Team Rang drei in der Tabelle der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL). Mit 34 Punkten ist die DEG-Jugend hinter Köln (42 und dem EC Bad Tölz (37) Dritte kann sich weiter Hoffnungen auf die Play-offs der besten vier Mannschaften machen.

Sonntagvormittag bei der 2:3-Niederlage nach Penalty-Schießen (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) geriet die DEG-Jugend schon früh mit 0:1 (5.) in Rückstand. Erst in der 26. Minute gelang Christian Schmidt der Ausgleich. Er war es auch, der in Unterzahl in der 39. Minute die DEG wieder auf 2:2 heranbrachte. Treffer im Schlussdrittel und in der Verlängerung gab es nicht mehr, so dass das Penaltyschießen anstand, bei dem die Landshuter zweimal trafen, die DEG nicht mehr.

Horschel und Klemmer treffen beim 2:1-Erfolg von Samstag

Tags zuvor hatte die DEG das erste Spiel mehr bestimmt. Gab es im ersten Drittel weder Tore noch Strafzeiten, ging das Holzmann-Team im Mitteldrittel durch einen Treffer von Fabian Horschel (28.) in Führung. Landshut glich drei Minuten später aus, doch Simon Klemmer gelang elf Minuten die erneute Führung. Dieses 2:1 rettete die DEG bis zur Schlusssirene, obwohl sie sechs Minuten in den letzten Minuten des Schlussdrittels in Unterzahl spielen musste. „Drei Punkte wollten wir unbedingt. Es hätten sogar mehr als vier werden können. Aber mit den Ergebnissen bin ich trotzdem zufrieden“ sagte Holzmann.