Düsseldorf. Max Kammerer hat eine eigenartige Saison hinter sich. Für sein Team, die Düsseldorfer EG, lief nicht viel zusammen. Am Ende der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga stand es nur auf Rang elf und verpasste die Play-offs. Die Laune bei allen Beteiligten war entsprechend am Boden. Für Kammerer selbst war die Saison aber der Durchbruch im Profi-Bereich. 15 Treffer erzielte der Stürmer, war damit Toptorjäger der DEG und wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt.

Schon hatten einige Anhänger Angst, dass Kammerer die Düsseldorfer verlassen könnte. Doch am Freitag verkündete der 20-Jährige in einem Video auf der Facebook-Seite der DEG, dass er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat.

Versüßt wird ihm die Unterschrift mit einer kräftigen Gehaltserhöhung. Dem Vernehmen soll der Jungstürmer in der kompletten Saison nur knapp 20 000 Euro netto verdient haben. Weil er seinen ersten Vertrag im Sommer 2015 unterschrieben hatte und damals niemand ahnen konnte, dass sich Kammerer so schnell weiterentwickelt.

Nach 22 DEL-Einsätzen in seinem ersten Profijahr war auch vor der aktuellen Saison nicht klar, ob er bei der DEG oder beim Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL 2 spielen würde. Deshalb machte er im Sommer kaum Urlaub und legte Extraschichten ein. In Bad Tölz, wo sein Vater Axel den örtlichen Oberligisten trainiert, und bei seinem ehemaligen Team in Salzburg. Das zahlte sich aus: Bereits in der Vorbereitung erzielte der schnelle und trickreiche Stürmer sieben Tore, seinen Platz im DEG-Kader hatte er sicher.

Heute könnte er Rookie des Jahres in der DEL werden

Im Gegensatz zur Vorsaison, die er ebenfalls bei der DEG begann, musste er dieses Mal auch nicht wieder runter in die zweite oder gar dritte Liga. Er spielte sich fest – und in die Notizbücher zahlreicher anderer Teams. Selbst in Nordamerika sind sie schon auf ihn aufmerksam geworden. Doch noch scheint der 20-Jährige defensiv zu schwach und körperlich nicht robust genug. Aber das kann ja noch kommen.

Momentan interessieren den gebürtigen Düsseldorfer, der in Bayern aufwuchs, aber nur die DEG und die DEL. Die lädt heute zur großen Gala nach Köln ein. Gewählt wird dann auch der Rookie (Neuling) des Jahres. Aussichtsreicher Kandidat? Max Kammerer. Es wäre ein der krönende Abschluss dieser persönlich so erfolgreichen Saison.