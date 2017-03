Düsseldorf. Wie die WZ berichtete, wird Christof Kreutzer in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der DEG sein. Die Düsseldorfer EG hat das in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag bestätigt.

Kreutzer soll wie der Verein mitteilte in Zukunft als Koordinator zwischen Nachwuchs und Profis arbeiten, ob er dieses Job-Angebot annimmt, ist aber noch nicht klar. Als Nachfolger für Kreutzer steht Mike Pellegrims wohl sehr hoch im Kurs, diese Personalie wollte der Verein am Freitag allerdings noch nicht bestätigen.