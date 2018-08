Auf das 1:2 im Halbfinale gegen den EV Zug folgt gestern am Sonntag ein 0:2 gegen den HC Bozen. Trotz vieler Chancen.

Düsseldorf. Als letztes versuchten es Philip Gogulla und Marco Nowak, aber auch sie scheiterten. Wie alle vor ihnen gescheitert waren, die gestern ein Trikot der Düsseldorfer EG trugen. Mit 0:2 hatte das Team aus der Deutschen Eishockey Liga das Spiel um Platz drei des Dolomiten Cups gegen den HC Bozen verloren und das Turnier in Italien deswegen auf dem vierten und letzten Platz abgeschlossen.

Das war natürlich kein Beinbruch. Wenn Fehler erlaubt sind, dann bei einem Vorbereitungsturnier. Erst recht für eine Mannschaft, die in der Sommerpause zwölf neue Spieler und einen neuen Trainer verpflichtet hat. Aber es war kein Zufall, dass eben jener Trainer danach klare Worte fand: Seinem Team habe es an drei existenziellen Dingen gefehlt, sagte Harold Kreis: „Qualität, Spritzigkeit und Effizienz.“

Vor allem beim letzten Punkt wollte niemand widersprechen. Die DEG hatte gegen den Meister der multinationalen EBEL diverse Überzahlmöglichkeiten und mehrere Dutzend Schüsse, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen, am Pech oder am Bozener Torhüter Jacob Smith. Wenig überraschend wurde der danach zum Spieler des Spiels ernannt, nicht nur seine Paraden gegen John Henrion und Calle Ridderwall waren herausragend.

Neue Paradereihe schlägt wieder zu

Auch am Samstag hatte es nichts zu lachen gegeben. Im Halbfinale gegen den EV Zug gab es ein 1:2. Das sorgte allerdings kaum für Sorgenfalten bei den DEG-Verantwortlichen. Erstens waren die Zuger in der Vorsaison Hauptrundenzweiter in der starken Schweizer Liga, zweitens spielte die DEG ordentlich mit. Bereits nach vier Minuten sorgte die Paradereihe um Ken-André Olimb, Jerome Flaake und John Henrion für das 1:0. Olimb erkämpfte die Scheibe hinter dem Tor und bediente Henrion, der zur Führung traf. Zwar drehten die Zuger das Spiel noch vor der ersten Sirene, die DEG blieb aber gefährlich und hatte im letzten Drittel noch mal eine starke Phase, die trotz mehrerer Überzahlspiele nicht mehr zum Ausgleich führte.

„Wir haben mehr investiert und hätten verdient zu gewinnen“, war sich der Trainer sicher, der in der vergangenen Saison noch in Zug hinter der Bande gestanden hatte. Auch Niki Mondt, der Sportliche Leiter, war zufrieden: „Das Spiel hatte ein relativ hohes Niveau für den Zeitpunkt der Vorbereitung. Das ist das, was wir wollen: gegen gute Mannschaften spielen, die uns fordern.“

Nach der zweiten Niederlage und einem Tor in 120 Minuten klang das gestern schon anders. Wirklich niedergeschlagen war allerdings niemand. Auch Stürmer Manuel Strodel blieb gelassen: Natürlich gäbe es noch viel zu verbessern, „aber wir haben noch Zeit zum Saisonstart“. In der Tat, der steigt am 14. September. Bis dahin gibt es noch sechs Testspiele.