Der langjährige Kapitän Daniel Kreutzer verabschiedet sich von seinen Fans und lud alle zu einem Abschiedsspiel ein. 10 000 feierten die Saisoneröffnung auf dem Rathausplatz.

Düsseldorf. In den vergangenen Jahren war so eine Saisoneröffnung bei der Düsseldorfer EG ja vor allem etwas für die Hardcore-Fans. Ob an der Brehmstraße oder vor dem Dome – wer sein Herz nicht an den achtmaligen Deutschen Eishockey Meister verloren hatte, bekam von der Veranstaltung kaum etwas mit. Dieses Jahr nun haben sie es anders gemacht und sind vor das Rathaus in die Altstadt gegangen. „Die Idee war, dass wir uns mitten in der Stadt zeigen, um auch den ein oder anderen abzugreifen, der zufällig vorbeikommt“, sagte Geschäftsführer Stefan Adam. Das kam an, rund 10 000 Fans waren dabei und klatschten eifrig, als mehrere DEG-Fahnen an den offiziellen Masten vor dem Rathaus gehisst und die neuen Trikots vorgestellt wurden. Allein die Autogrammstunde dauerte 130 Minuten.

Zuvor hatte sich der komplette Rathausplatz vor Daniel Kreutzer verneigt. Die Verabschiedung des langjährigen Kapitäns, der seine Karriere wegen einer Schulterverletzung beenden muss, war der emotionale Höhepunkt der Veranstaltung. Kreutzer war sichtlich berührt von all der Zuneigung und lud alle Fans zu seinem großen Abschiedsspiel ein, das voraussichtlich während der Olympia-Pause an der Brehmstraße steigen wird. „Das wird eine coole Party, und ich hoffe, dass ihr alle kommt“, sagte Kreutzer.