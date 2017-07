Ein weiteres Indiz, dass die aktive Karriere des langjährigen Kapitäns vorbei ist.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat eine neue Internetseite. Pünktlich zum Start der heißen Phase der Saisonvorbereitung ging die neue Website am Dienstag online. Die Bilder zu den einzelnen Artikeln sind nun größer, alles ist etwas übersichtlicher gestaltet. Ansonsten finden die Besucher auf deg-eishockey.de die üblichen Infos, die die Homepage eines Profisportclubs ausmachen: zu Verein und Saison, zu Tickets und Fanartikeln, zu Vermarktung und Sponsoren.

Natürlich gibt auch allerlei Wissenswertes zum neuen Kader. Doch in der Rubrik fehlen nicht nur die neuen Fotos, die erst noch geschossen werden müssen, es fehlt auch Kapitän Daniel Kreutzer.

DEG-Urgestein soll in die Scouting-Abteilung wechseln

Seit Monaten wird ja rund um die Brehmstraße darüber spekuliert, ob es das DEG-Urgestein noch mal in der Deutschen Eishockey Liga versucht oder seine Karriere endgültig beendet. Offiziell hieß es zuletzt immer, dass der an der Schulter verletzte 37-Jährige im ständigen Austausch mit den Ärzten sei und noch nicht abschließend entschieden habe, wie es weitergeht. Ob er weiterspielt oder in die Scouting-Abteilung des Vereins wechselt. Letzteres gilt als weitaus wahrscheinlicheres Szenario.

Dass Kreutzer nun auf der Homepage fehlt, darf als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass seine Zeit als Eishockey-Profi nach weit mehr als 1000 DEL-Spielen vorbei ist. Obwohl DEG-Sprecher Frieder Feldmann das am Dienstag auf WZ-Nachfrage nicht bestätigen wollte: „Es gibt keinen neuen Stand, noch ist keine definitive Entscheidung gefallen.“

Beim ersten lockeren Eistraining Anfang der Woche fehlte Kreutzer aber ebenfalls. Auch heute, wenn das Training um 10 Uhr offiziell beginnt, wird der Kapitän nicht dabei sein. Bei der DEG beginnt dieser Tage wohl nicht nur im Internet eine neue Zeitrechnung.