Düsseldorf. Christof Kreutzer hat anscheinend einen neuen Job. Wie der hessische Radiosender FFH vermeldet, wird der 50-Jährige neuer Trainer beim Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim. Er soll am Donnerstag vorgestellt werden.

Kreutzer steht eigentlich noch ein Jahr bei der Düsseldorfer EG unter Vertrag, wurde aber bereits vergangenen Sommer freigestellt, nachdem er in seinem dritten Jahr hinter der DEG-Bande erstmals die Play-offs verpasst hatte. Seine ersten beiden Saisons waren dagegen überraschend erfolgreich.

In seinem ersten Jahr bei der DEG wurde er Trainer des Jahres

Obwohl er den Tabellenletzten übernommen hatte, führte er das Team ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga sowie in die Champions League. Danach wählte ihn die Liga zum "DEL-Trainer des Jahres". Auch in seinem zweiten Jahr kam der fünfmalige Meister-Verteidiger aus den großen Brehmstraßen-Tagen ins Viertelfinale. Doch in der dritten Saison wollte nicht mehr viel klappen. Am Ende kam die DEG auf Platz elf, Kreutzer musste gehen.

Der EC Bad Nauheim ist kein Unbekannter für den Trainer. Die DEG kooperiert seit Jahren mit den Hessen, einige jüngere Spieler haben ein Doppelspielrecht und sind für beide Vereine aktiv. In der Vergangenheit galt das für Talente wie Max Kammerer, Leon Niederberger, Johannes Huß oder Nicklas Mannes. Kreutzer war also in ständigem Austausch mit dem Zweitligisten, der in dieser Saison im Viertelfinale ausschied. Trainer Petri Kujala gab danach bekannt, dass er den Verein verlassen werde. Er wurde bereits in Düsseldorf gehandelt. Kreutzer wiederum soll seinen alten Job in Bad Nauheim übernehmen.