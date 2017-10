Kreutzer : Einige sind ja schon bekannt wie Tore Vikingstad oder Uli Hiemer. Jetzt steht fest: Peter Lee wird kommen und spielen. Chris Valentine will kommen, aber nicht spielen. Ich habe ihn aber überredet, dass er doch spielt, zumindest in Überzahl. Generell hat niemand abgesagt, alle freuen sich drauf.

Kreutzer : Ich bin erstmal überwältigt von der Resonanz. Das zeigt mir, dass ich irgendetwas richtig gemacht haben muss in meiner Karriere. Wie der Tag sein wird, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber es wird ganz sicher sehr emotional. Am Ende werde ich wahrscheinlich denken, dass er viel zu schnell vorbeigegangen ist.

Kreutzer : Ich hatte da überhaupt keine Vorstellung. Aber dass es jetzt so ein großer Andrang ist, hätte ich nicht gedacht. Und nicht, dass es so schnell geht.

Kreutzer : (lacht) Das hat damit nichts zu tun. Auch die Allstars sind meine Freunde, aber das sind die, mit denen ich bei der DEG gespielt habe. Ich werde Hälfte Hälfte spielen. Die Friends werden übrigens in speziellen Füchschen-Alt-Trikots spielen. Die Allstars spielen in speziellen DEG-Trikots. Beide gibt es zu kaufen.

Sie haben die ganzen alten Recken ja persönlich eingeladen. Wie war es, am Telefon mit ihnen zu sprechen?

Kreutzer: Eigentlich habe ich ja mit fast allen immer wieder Kontakt gehabt. Aber was ich wirklich sagen muss: Ich habe mich zuletzt mit Chris Valentine getroffen, der war hier in Düsseldorf. Da hat die Chemie sofort wieder gestimmt. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie sympathisch er ist. Auf dem Eis war er immer so ein bisschen muffelig. Aber privat ist er einfach klasse. Das war ein sehr schöner Abend. Als er 1984 zur DEG kam, habe ich ihn ja auch als Vierjähriger vom Flughafen abgeholt. Da schließt sich also auch wieder ein Kreis. Ich versuche, ihn dazu zu überreden, auch zu spielen. Er will es eigentlich nicht. Aber ein bisschen vor dem Tor herumstehen, wird er schon schaffen.

Was ist mit den Trainern? Wird der „Alpenvulkan“ Hans Zach auch bei Ihrem letzten Hallo rauchen?

Kreutzer: Er wird kommen, auf jeden Fall! Jede der beiden Mannschaften wird zwei Trainer haben, Hans ist natürlich dabei.