Auch Patrick Köppchen fällt verletzt aus.

Das Vorbereitungsturnier in Italien am vergangenen Wochenende wird der Düsseldorfer EG nicht in bester Erinnerung bleiben: Nicht nur, dass die DEG nach zwei Niederlagen Letzte wurde, gestern gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga auch noch bekannt, dass sich zwei seiner Sommerzugänge verletzt haben und ausfallen werden.

Böse erwischt hat es Stürmer Jerome Flaake, der gemeinsam mit Ken-André Olimb und John Henrion die aktuell beste Sturmreihe der Vorbereitung bildet. Flaake, 28, brach sich den Mittelfuß und fällt nach Vereinsangaben für vier bis sechs Wochen aus. Auch Verteidiger Patrick Köppchen muss pausieren: Der 38-Jährige verletzte sich an der Schulter und muss drei Wochen aussetzten. Zudem wird Torhüter Fredrik Pettersson Wentzel, der wegen Adduktoren-Problemen nicht nach Italien gereist war, weiter fehlen. Das sei zwar nichts Langfristiges, für die beiden Testspiele am Donnerstag und am Samstag in der Schweiz fällt er aber aus, teilte die DEG mit.

DEG-Quartett ist mit der deutschen U 16 in Österreich unterwegs

Auch vier Jugendspieler der DEG reisen dieser Tage in den Süden. Die Verteidiger Maxim Rausch und Felix Ribnitzky sowie die Stürmer Konstantin Bongers und Kevin Niedenz sind mit der deutschen U 16-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in Zell am See (Österreich). Das erste Spiel steigt heute gegen die Schweiz, weitere Gegner sind Lettland (morgen) und Österreich (Freitag). bes