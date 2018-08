Ridderwall und Henrion treffen gegen Rapperswil.

Es war ein kurzer Aufenthalt in Düsseldorf für die Eishockey-Profis der DEG. Erst am Montagmorgen war die Mannschaft von Trainer Harold Kreis aus Südtirol zurückgekehrt. Bereits am Mittwoch ging es wieder los – dieses Mal in die Schweiz. In Rapperswil bestritten die Rot-Gelben am Donnerstagabend ihr viertes Testspiel vor dem Start der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Dank des späten Ausgleichstreffers von Calle Ridderwall (59.) und des Tores von John Henrion (65.) in der Verlängerung gelang der DEG mit dem 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) dabei der zweite Sieg. Heute (19.15 Uhr) trifft die DEG im nächsten Testspiel auf den schweizerischen Zweitligisten EHC Kloten. Morgen (15 bis 19 Uhr) steigt am Rathausplatz die große Saisoneröffnung. Die gesamte Mannschaft wird vor Ort sein und für Gespräche, Autogramme und Fotos mit den Fans zur Verfügung stehen. tke