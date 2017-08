Düsseldorf. Die DEG spielt in der neuen Saison auswärts wieder in Gelb. „Wir haben immer wieder aus Fankreisen die Rückmeldung bekommen, dass ein gelbes Trikot bei den Anhängern hoch im Kurs steht. Dem wollen wir mit unserem neuen Auswärtsoutfit im klassischen DEG-Design Rechnung tragen und freuen uns, damit in der Liga auch wieder einen ganz speziellen Farbtupfer zu setzen“, sagt Geschäftsführer Stefan Adam laut einer Mitteilung.

Erstmals zu sehen ist das Trikot am Sonntag (18.30 Uhr/Halle am Westbahnhof) beim ersten Testspiel in Essen. bes