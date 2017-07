Düsseldorf. Die lange und mühsame Zeit des Trockentrainings hat nun ein Ende für die Eishockey-Profis der Düsseldorfer EG. Am Mittwoch bittet Neu-Trainer Mike Pellegrims sein Team zum ersten offiziellen Eis-Training in die kleine Halle an der Brehmstraße. Um 10 Uhr sind dann auch sämtliche Zugänge zum ersten Mal zu sehen. Wie die DEG mitteilt, sind Fans ausdrücklich willkommen.

Wer es gar nicht mehr aushalten kann, hat bereits am Montag sowie am Dienstag die Chance, Teile des neuen Kaders zu sehen. Dann stehen jeweils von 18 bis 19.45 Uhr freiwillige Einheiten an der Brehmstraße an. Die stehen aber unter dem Motto „Eisgewöhnung“ und sind weder Pflicht noch wird es ein strukturiertes Training geben. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass zahlreiche Spieler die Chance nutzen und aufs Eis gehen. Red