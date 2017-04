Nach nur neun Monaten im Amt baut Stefan Adam die DEG nach seinen Wünschen um. Strukturell war das zwingend geboten, der Verein hinkte der Konkurrenz hinterher. Ob der Geschäftsführer aber personell richtig liegt, wird sich zeigen. Neu-Coach Mike Pellegrims ist erst seit einem Jahr Cheftrainer, der neue Sportliche Leiter Niki Mondt hat überhaupt keine Erfahrung vorzuweisen. Da stellt sich die Frage, ob ein ohnehin auf der Gehaltsliste stehender Christof Kreutzer mit den vielen neuen Mitarbeitern nicht auch wieder erfolgreicher hätte arbeiten können. Ob als Trainer oder als Sportdirektor. Nur eben nicht mehr als beides.

Doch ganz gleich, wie man zu der begründbaren Entscheidung steht, Kreutzer freizustellen, was am Mittwoch auf der Pressekonferenz abging, war schlechter Stil. Bis auf Peter Hoberg sagte niemand ein positives Wort über den Mann, der die DEG in den vergangenen drei Jahren geprägt und zweimal in die Play-offs geführt hatte.