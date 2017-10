Am Ende eines packenden Spiels verliert die DEG 2:3 nach Verlängerung in Köln.

Es ist guter Brauch bei den Kölner Haien, vor Spielen gegen die Düsseldorfer EG eine der vielen kölschen Heimatkapellen aufs Eis zu schicken, um das Publikum kurz vor dem ersten Bully richtig anzuheizen. Am gestrigen zwölften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga stiegen Brings mit ihren unvermeidlichen karierten Hosen und Röcken aus dem Pick-up eines Sponsors und gaben an der Mittellinie ihren Klassiker „Kölsche Jung“ zum Besten.

Der Song ist in den vergangenen Jahren zu so etwas wie dem Symbol für die Haie geworden, schließlich wird er immer dann gespielt, wenn die Kölner ein Tor schießen. Und weil das gestern in der Verlängerung passierte, endete das rasante 216. Derby zwischen den ewigen Rivalen vom Rhein mit 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) für die Kölner. Für die DEG blieb immerhin ein Punkt, der sie weiter auf Rang acht der DEL stehen lässt.

Das war für die Düsseldorfer bitter, waren sie doch nach eigener Meinung spätestens ab Beginn des zweiten Drittels die bessere Mannschaft. Und die, die ein frühes 0:2 in ein 2:2 verwandelt hatte und drauf und dran war, auch das dritte Tor zu machen. Doch das klappte nicht. Trotz „sehr vieler Chancen“, wie Sportdirektor Niki Mondt hinterher sagte.

Stattdessen waren es die Kölner, die in der zweiten Minute der Verlängerung ausnutzten, dass der zumindest offiziell als Verteidiger firmierende Marco Nowak mal wieder in der gegnerischen Zone unterwegs war. Plötzlich liefen die Haie-Stürmer Ryan Jones und Kai Hospelt alleine aufs DEG-Tor zu, spielten sich die Scheibe mehrmals hin und her, ehe Hospelt zum Sieg einschoss. „Ziemlich enttäuscht“ seien sie deswegen, sagte DEG-Trainer Mike Pellegrims.

Für dessen Verein hatte das Spiel ja unter sonderbaren Vorzeichen stattgefunden. Zum ersten Mal seit der Saison 2001/2002 spielte die DEG ohne einen Kreutzer auf der Gehaltsliste gegen die Haie. So entfielen die üblichen „Nettigkeiten“ zwischen den Kreutzers und dem Kölner Publikum.

Beide Ersatztorhüter zeigen starke Leistungen

Dessen Aufmerksamkeit gehörte gestern aber ohnehin zwei anderen: den Torhütern. Denn die beiden Stamm-Goalies Gustaf Wesslau (KEC) und Mathias Niederberger (DEG) fielen verletzt aus. Für die DEG spielte deswegen der erst vor einer Woche verpflichtete Kanadier Dan Bakala, für die Haie Daniar Dshunussow, der bereits vor zwei Jahren gegen die DEG gespielt hatte und war beim 3:1-Erfolg der beste Mann war. Entsprechend sagte Sportdirektor Mark Mahon vor dem Spiel: „Wir vertrauen ihm.“

Was keine falsche Entscheidung war. 28 Paraden zeigte Dshunussow. Lediglich im zweiten Drittel, als Alexander Barta (30.) und Eduard Lewandowksi (35.) binnen fünf Minuten den 0:2-Rückstand aus dem ersten Abschnitt egalisierten, war der Haie-Torwart machtlos. Ähnlich stark präsentierte sich Bakala. Vor allem während der fünf Unterzahlspiele, die seine Vorderleute bravourös verteidigten. Erst in Verlängerung war er dann machtlos. Und so endete der aufregende Eishockey-Abend wie er begonnen hatte: mit dem „Kölschen Jung“ aus dem Boxen der feiernden Kölnarena.