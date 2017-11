In der Meisterrunde geht es um Play-off-Platz.

Mit zwei Heimspielen an der Brehmstraße geht es für die DEG-Jugend (U 19) nach der Länderspielpause in der Meisterrunde der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) gegen den Augsburger EV am Samstag und Sonntag weiter. Das Team von DEG-Trainer Georg Holzmann hatte in der Vorrunde wie die Augsburger 19 Punkte erreicht, in der Tordifferenz um vier Treffer den Augsburgern aber Rang drei überlassen müssen. Die Augsburger jubelten, erstmals überhaupt in die Runde der besten acht deutschen Jugend-Eishockeyteams einzuziehen, zu denen die DEG schon seit Jahren gehört. Nun kommt es also zu einem Duell, das viel Spannung verspricht.

„Reichlich ärgerlich“, hatte Georg Holzmann die beiden Niederlagen nach Verlängerung in Augsburg im September kommentiert. Beim ersten Spiel hatte seine Mannschaft schon mit 3:0 geführt, und am Ende noch mit 3:4 noch verloren. Beim zweiten Spiel reichte die 2:1-Führung der DEG auch nur bis zur 52. Minute, ehe die Augsburger ausgleichen und in Überzahl in der Verlängerung mit 3:2 siegten.

In den beiden Spielen im September hatte das junge DEG-Team zu früh die Konzentration verloren, wie auch vor der Länderspielpause in den Begegnungen mit Bad Tölz, die ebenfalls nach klaren Führungen verloren gingen. Georg Holzmann hofft, dass seine jungen Burschen endlich wieder ein ganzes Spiel – wie vor drei Wochen in Krefeld beim 5:0-Erfolg – voll konzentriert über die Bühne bekommen. Dann sollte es gegen Augsburg zu mehr als zwei Punkten reichen. Das sind Punkte, die die DEG dringendst aus den Heimspielen benötigt, um am Ende der Runde unter den Top Vier zu stehen, die die Play-offs erreichen – und für die neue DNL- U 20 im kommenden Jahr qualifiziert sind. B.F.