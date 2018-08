Die U 20 bestreitet vier Spiele in nur drei Tagen.

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Deutschen Nachwuchs-Liga misst sich das U 20-Eishockey-Team der DEG seit gestern und noch bis Sonntag in der Krefelder Rheinlandhalle in einem Turnier mit drei weiteren DNL-Teams. Im Vorjahr war die DEG Zweite geworden, nicht zuletzt deshalb, weil das Team von Trainer Georg Holzmann im Finale kräftemäßig kaum noch mithalten konnte und gegen die starken Krefelder 0:3 unterlag. Wer Holzmann kennt, kann sich vorstellen, dass er diesmal mehr erreichen will. War seine Mannschaft in der Vorsaison doch die beste der vier Teilnehmer in der höchsten Nachwuchs-Liga.

Nach dem gestrigen Spiel gegen Regensburg (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) geht es um 10 Uhr mit dem Straßenbahn-Derby gegen den KEV weiter. Rund fünf Stunden später steht das zweite Samstagsspiel für die DEG gegen Iserlohn an. Die Sauerländer haben mit kaum drei Stunden Pause eine noch kürzere Erholungszeit. Die Spiele gehen zwar statt über drei Mal 20 Minuten „nur“ über drei Mal 18 Minuten, werden alle Mannschaften aber viel Kraft kosten.

Morgen folgen die Finalspiele. Zunächst um 10 Uhr das Spiel um Rang drei, später um 12.30 Uhr das Endspiel der besten zwei Mannschaften. Und da möchte die DEG unbedingt dabei sein.

Holzmann sieht diese vier Turnierspiele innerhalb von drei Tagen dennoch im Wesentlichen als Testspiele: „Wir haben die Möglichkeit, unter besten Wettkampf-Bedingungen drei Tage lang viel auf dem Eis zu probieren, was wir uns vorgenommen haben.“ B.F.