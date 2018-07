Fans haben dem Eishockey-Spieler aus Schweden am Airport einen großen Empfang bereitet. Ridderwall ist bei den Fans auch nach Jahren noch sehr beliebt.

Düsseldorf. Der Publikumsliebling aus Schweden ist endgültig zurück bei der DEG, die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga rückt näher. Calle Ridderwall (in der Bildmitte mit weißem T-Shirt zu finden) ist in Düsseldorf gelandet.

Am Flughafen wurde der Stürmer, der bereits in der Saison 2012/13 das DEG-Trikot trug, von einigen Fans in Empfang genommen. Das erste Eistraining an der Brehmstraße findet am Montag statt. tke