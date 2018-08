Am Sonntag Saisoneröffnung auf dem Rathausplatz.

Mit einem Treffer aus den beiden Testspielen gegen den EV Zug und HC Bozen beim Dolomiten-Cup in Südtirol waren sie bei der Düsseldorfer EG nicht zufrieden. In der Schweiz sollen die offensive Ausbeute besser und die Abläufe auf dem Eis optimiert werden. Bereits heute (19.45 Uhr) ist die DEG wieder außerhalb Deutschlands im Einsatz. In Rapperswil geht es gegen den Erstliga-Aufsteiger Jona Lakers. Am Samstag (19.15 Uhr) geht es zum Zweitligisten EHC Kloten.

Die bekanntesten Gesichter stehen bei Rapperswil hinter der Bande. Cheftrainer Jeff Tomlinson und sein neuer Assistent Marian Bazany haben beide eine Düsseldorfer Vergangenheit. Gegen Kloten trifft DEG-Trainer Harold Kreis dann wiederum auf einen alten Bekannten: Walterri Immonen war bis zuletzt Assistent von Kreis beim EV Zug, nun ist er Co-Trainer beim EHC. Kreis muss in den Spielen improvisieren. Neben Torhüter Fredrik Pettersson Wentzel und Stürmer Jaedon Descheneau fehlen in der Schweiz auch Jerome Flaake und Patrick Köppchen.

Am Sonntagnachmittag wird das DEG-Team auf dem Rathausplatz in der Altstadt erwartet. Ab 15 Uhr findet dort die offizielle Saisoneröffnung mit buntem Rahmenprogramm statt. Das komplette Team wird dabei für Gespräche, Autogramme und Fotos bereit stehen. tke