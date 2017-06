18-Jähriger wird für zwei Jahre aus Zagreb geliehen.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt hatte, machte die Fortuna gestern Nachmittag offiziell: Der Fußball-Zweitligist leiht den kroatischen Offensivspieler Davor Lovren für zwei Jahre von Dinamo Zagreb aus. Zudem besitzen die Rot-Weißen eine Kaufoption. Als U 19-Spieler absolvierte der jüngere Bruder von Liverpool-Profi Dejan Lovren in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten kroatischen Liga für die Zweitvertretung von Dinamo 28 Begegnungen und erzielte dabei sieben Tore. Im Alter von 17 Jahren gab der inzwischen 18-Jährige sein Debüt in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes. Für kroatische Auswahlmannschaften lief Lovren bislang 35 Mal auf (acht Treffer). Aktuell ist gehört er dem Kader der U19-Nationalmannschaft an.

„Davor ist ein großes Talent, das bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte“, wird Fortunas Trainer Friedhelm Funkel in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Er ist ein schneller und dribbelstarker Außenbahnspieler, der schon jetzt seine Qualitäten hat, aber auch noch eine Menge Potenzial besitzt.“ Lovren selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich möchte mich hier verbessern, in der starken 2. Bundesliga den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und meinen Teil dazu beitragen, dass die Fortuna eine gute Saison spielt.“ Red