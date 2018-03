Der Cheftrainer der Vikings glaubt trotz fortwährender Personalprobleme an den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga.

Mit 17:20 war der HC Rhein Vikings in der 2. Handball-Bundesliga im Spiel beim Dessau-Rosslauer HV am Sonntagabend unterlegen. Ceven Klatt verliert trotzdem nicht seinen Optimismus, was den Klassenerhalt angeht. Wir sprachen mit dem Trainer der Vikings.

Herr Klatt, ist die Personalnot bei den Vikings so groß, dass sich positive Ergebnisse nicht mehr einstellen können?

Ceven Klatt: Aus den erhofften Comebacks wurde in Dessau nichts. Neben den Abwehrstützen Heider Thomas und Miladin Kozlina konnte Christian Hoße auch nur eingeschränkt mitwirken. Dennoch haben wir das in der Abwehr einigermaßen auffangen und konnten durch taktische Umstellungen auf eine 5:1- oder 4:2-Abwehr gut dagegenhalten. Angesichts fehlender Wechselmöglichkeiten mangelte es dann aber teilweise im Angriff an Konzentration. Wir haben viele Torchancen freistehend vergeben und auch unsere Siebenmeter nicht so nutzen können, um das Spiel noch offener zu gestalten.

Und wieder war der Start nicht so optimal . . .

Klatt: Ja, man hatte den Eindruck, als wollte uns der Gegner überrennen. Die Spieler zielten darauf, uns den Schneid abkaufen, wenn man allein sieht, wie sie sich auf unseren Rückraumspieler Ali Oelze gestürzt haben. Aber der eigentliche Knackpunkt war die Phase nach der Pause, als wir unsere Chancen liegenließen und statt auf 13:13 auszugleichen, plötzlich mit 10:15 zurücklagen. Die letzte Viertelstunde konnten wir dann mit dem siebten Feldspieler positiv für uns gestalten. Aber das hat nur geholfen, das Ergebnis angenehmer zu gestalten.

Kommen denn die Verletzten am Samstag gegen Hagen wieder zurück? Da haben die Vikings ja noch etwas gutzumachen.

Klatt: Ja, das stimmt, im Hinspiel haben wir wohl die schlechteste Saisonleistung gezeigt. Es sieht so aus, als würde Heider Thomas nach seiner Grippe wieder zur Verfügung stehen. Auch bei Hoße sieht es besser aus. Nur für Miladin Kozlina stehen die Chancen wohl schlechter nach seinen Muskelproblemen.

Hat man im Umfeld der Vikings vielleicht zu viel vom Comeback der Rückraumspieler Daniel Pankofer und Ali Oelze erwartet?

Klatt: Ich habe mich sehr gefreut, dass beide so stark gegen Essen aufgetrumpft haben. Aber es ist auch normal, dass sie nach einer so langen Verletzungspause Leistungsschwankungen unterworfen sind. Die Mitspieler müssen auf jeden Fall helfen, damit auch die beiden mal durchschnaufen können.