Empfang am Flughafen für die Helden von Orenburg.

Müde, aber bestens gelaunt landeten Spieler, Trainer und Funktionäre von Borussia Düsseldorf am Samstagvormittag in der Landeshauptstadt. Im Gepäck hatten sie schließlich einen Pokal, den der Tischtennisclub seit 2011 nicht mehr mit nach Hause bringen konnte. Erstmals seit sieben Jahren gelang dem deutschen Rekordmeister der Triumph in der Champions League.

„Wir sind überglücklich und mächtig stolz auf unsere Truppe“, sagte Andreas Preuß. „Wir haben uns den Cup wirklich verdient, sind in den letzten Jahren zum Teil nur sehr knapp gescheitert. Jetzt waren wir einfach mal dran. Wenn man die beiden Endspiele betrachtet, war Timo unser Superstar, wenn man sich die ganze Saison anschaut, war die Mannschaft der Star“, freute sich der Manager und hob damit noch einmal die vier Einzelsiege von Timo Boll in den beiden Endspielen gegen den russischen Titelverteidiger Fakel Orenburg hervor.

Für die Borussia war es der fünfte Sieg in der „Königsklasse“ und der insgesamt 70. Titel der Vereinsgeschichte. Am kommenden Samstag soll der 71. folgen und damit das „Triple“ perfekt gemacht werden. Mit einem Sieg im Play-off-Finale der Bundesliga gegen Ochsenhausen in Frankfurt.

„Was Timo spielt, ist einfach der Wahnsinn und wie er mit der Erwartung an ihn und dem Druck umgeht, ist kaum mit Worten zu beschreiben. Aber gewinnen können wir nur, wenn alle ihren Beitrag leisten. So wie Stefan Fegerl oder auch die Spieler, die aussetzen. Das macht eine echte Mannschaft aus und das sind wir auch“, jubelte Trainer Danny Heister.