Ein 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Ochsenhausen – das Bundesliga-Duell in Grenzau gewinnt der Tabellenführer 3:0.

Düsseldorf. Die beeindruckende Siegesserie von Borussia Düsseldorf ist gerissen. Nach 17 Pflichtspielsiegen in Folge in Bundesliga, Pokal und Champions League unterlag die Mannschaft von Trainer Danny Heister im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Ochsenhausen mit 2:3 und bangt um das Weiterkommen. Im Rückspiel am 10. Februar muss die Borussia daher mit 3:0 oder 3:1 gewinnen, um sicher ins Halbfinale einziehen zu können. Bei einem 3:2 würde es auf das Satzverhältnis ankommen, das im Hinspiel mit 9:12 verlorenging. „Unser Satzverhältnis ist nicht das Beste. Aber auch ein 3:1 Sieg im zweiten Spiel ist mehr als nur theoretisch möglich“, sagte Heister. Am Sonntag siegte der Bundesliga-Tabellenführer in der Liga beim TTC Grenzau souverän mit 3:0.

Das deutsch-deutsche Duell in der Champions League hatte aus Sicht der Düsseldorfer positiv begonnen. Der seit Wochen formstarke Anton Källberg setzte sich in fünf Sätzen gegen Hugo Calderano durch. Doch Timo Boll und Stefan Fegerl waren anschließend beide unterlegen. Boll, der gegen Simon Gauzy erst seine zweite Einzelniederlage der Saison kassierte, konnte mit einem Erfolg über Calderano zum 2:2 ausgleichen, aber im entscheidenden Duell des Abends unterlag Källberg dem Franzosen Gauzy in vier Durchgängen. „Kein Beinbruch. Anton hat wie in den vergangenen Wochen toll gespielt, in denen er wichtige Siege für uns geholt hat. Niemand erwartet einen Sieg gegen die Nummer 14 der Welt“, sagte Borussias Trainer.

Auch Manager Andreas Preuß sah nach der knappen Niederlage keinen Grund, in Panik zu verfallen: „Sicher sind die Chancen auf das Weiterkommen ein wenig gesunken, aber mit den eigenen Zuschauern im Rücken und unter den uns vertrauten Bedingungen können wir das schaffen.“ Im Rückspiel dürfte auch Kristian Karlsson wieder zur Verfügung stehen, der wegen einer starken Erkältung in Ochsenhausen nicht einsatzfähig war.

Kristian Karlsson leitet den Erfolg in Grenzau ein

Beim Tabellenschlusslicht TTC Grenzau trat der Bundesliga-Primus am Sonntag ohne Boll, dafür aber wieder mit Karlsson an. Auch wenn der Fokus am Wochenende eindeutig auf dem Champions-League-Spiel lag, so wollten die Düsseldorfer dennoch nichts liegenlassen. Und die Borussia wurde beim 3:0 ihrer Favoritenrolle gerecht, gestattete dem Gastgeber nur zwei Satzgewinne.

„Wir haben uns von der Niederlage in Ochsenhausen nicht runterziehen lassen“, sagte Heister. „Nach der Rückfahrt haben wir gestern Abend noch zwei Stunden in der Halle gestanden und trainiert. Jeder hat seine Sache wirklich gut gemacht, niemand hat den Gegner unterschätzt, und darum geht das Ergebnis völlig in Ordnung.“