Der Rückenwind bringt ihr eine gute Zeit.

Zum zweiten Kölner Leichtathletik-Meeting der Deutschen Sporthochschule hatte sich auch die 24-jährige ART-400-Meter-Hürdenläuferin Djamila Böhm zum 100-Meter-Lauf eingefunden. Beim ersten Auftritt sauste sie in 11,95 Sekunden vornweg und gewann ihren Zeitlauf – leider bei nicht zulässigem Rückenwind von 2,9 Meter/Sekunden (Erlaubt: 2,0 m/Sek.). In der Gesamtwertung bedeutete das Rang vier, knapp an den Geldprämien vorbei. Da es um „gutes Geld“ für die besten Drei ging, gab es auch einen zweiten Lauf, in dem dann Djamila in 12,03 Sekunden (+ 2,1 m/Sek.) in der Gesamtwertung Rang sechs erreichte.

Glück mit dem Rückenwind hatte der 35-jährige Hasselser Sprinter Patrick Jansen beim 100-Meter-Lauf in 11,88 Sekunden (+ 2,0 m/Sek., Rang 24). Nicht schnell genug kam der 25-jährige ASC-Mittelstreckler Daniel Laps beim 800-Meter-Lauf mit. Als der Schluss-Sprint angezogen wurde, fiel er zurück und erreichte das Ziel nach 2:05,88 Minuten als Neunter. B.F.