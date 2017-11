Das Thimm-Team hat bereits viel gelernt.

Die Länderspielpause am vergangenen Wochenende hat den in die erste Bundesliga aufgestiegenen DEG-Frauen ursprünglich nicht in den Kram gepasst. Die beiden Heimspiele gegen den Tabellen-Letzten, SC Langenhagen, waren kurzfristig vom Deutschen Eishockey Bund (DEB) ins kommende Jahr verlegt worden. DEG-Trainerin Miriam Thimm hätte die beiden Spiele gerne gespielt, nicht zuletzt deshalb, weil sich ihre Mannschaft nach den Siegen gegen Berlin und in Langenhagen schon ein gutes Stück weiter entwickelt hatte und nun fünf Punkte auf der Habenseite hat.

Das erste Spiel ging nach 3:1-Führung noch mit 3:4 verloren

Auf der anderen Seite musste die DEG die neue Situation annehmen. „Die Pause haben wir zum Training genutzt. So konnten wir noch viel verbessern und hoffen, dass wir Bergkamen etwas ärgern können.“ Die DEG muss heute (17.30 Uhr) beim EC Bergkamen antreten, der derzeit Vierter ist und auf dem letzten Play-off-Platz liegt. Zu Saisonbeginn hatten die DEG-Frauen im ersten Spiel an der Brehmstraße gegen die Westfälinnen gezeigt, dass sie mithalten können, auch nach einer 3:1-Führung im Spiel, das noch mit 3:4 verloren ging, weil die Kräfte schwanden.