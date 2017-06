Seine Lebensgefährtin Dioni Gorla siegt bei den Frauen. Jule Wickum läuft fast allen Jungs davon.

Düsseldorf. Etwa 1800 Läufer bevölkerten am Pfingstsonntag den Benrather Schlossgarten. Beim Schlosslauf über zehn Kilometer gewann Nikki Johnstone in neuer Strecken-Rekordzeit von 32:21 Minuten. Die gleiche Zeit hatte der 32-jährige ART-Langstreckler schon bei seinem Sieg am Vorabend in Mönchengladbach geschafft. „Race-Day“, rief der schottische Lehrer der Neusser internationalen Schule kurz bevor der Startschuss fiel und machte sich ziemlich allein auf die verschlungenen Wege durch den Park. Am Ende hatte er über zwei Minuten Vorsprung vor dem ebenfalls stark laufenden 21-jährigen Mamadu Diallo (SFD 75), der nach 34:42 Minuten das Ziel erreichte.

„Die Strecke mit den vielen Ecken ist eigentlich nichts für Rekorde“, sagte Johnstone verwundert, der sich vor dem Schloss dann wie ein König feiern ließ und zum nächsten Großereignis, dem Lichterfest“, eingeladen wurde. Vielmehr freute er sich, dass auch seine 20-jährige Freundin Dioni Gorla (ART) das Rennen der Frauen in 40:37 Minuten gewinnen konnte. Da war dann das Düsseldorfer Laufpärchen die Attraktion für viele Fotografen. Den Cup im Jedermann-Lauf über fünf Kilometer sicherte sich der SFD 75. Der 16-jährige Torben Schwabe hatte das Rennen vor seinen Trainingskollegen in neuer Bestzeit von 17:02 Minuten gewonnen.

2000 Zuschauer säumten die Nachwuchs-Läufe am Schloss

Beim SFD 75 war man richtig stolz auf den Erfolg. Bei der von nur mit sechs Teams bestrittenen Benrather Schloss-Staffel über dreimal 1,5 Kilometer sah man in der siegreichen SFD-Staffel als Schlussläufer auch Maximilian Thorwirth. Er hatte erst wenige Stunden zuvor in Pfungstadt die Norm für die U 23-Europameisterschaften im 1500-Meter-Lauf in 3:41,26 Minuten geschafft und stellte sich kaum ausgeruht schon wieder zur Verfügung.

Höhepunkt der Veranstaltung waren die Nachwuchs-Läufe, bei denen es Begeisterungsstürme gab. Jule Wickum (ASC/11) war bei den Mädchen klar die Schnellste, von den Jungen schaffte es auch nur ein einziger um zwei Jahre älterer Junge, fünf Sekunden eher als sie im Ziel zu sein. Und die Begeisterung bei den 370 Bambinis aus den Benrather Kindergärten war geradezu überwältigend, auch wenn sich so mancher noch kleiner Knirps dann doch lieber von der Mama über die 300 Meter lange Strecke sogar tragen ließ. Eine Medaille gab es dennoch. Die Bambini-Läufe sind beim Schlosslauf eine besondere Attraktion, die nahezu 2000 Zuschauer begeisterten und zu einem großen Volksfest machten.