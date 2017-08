Ein Platz im oberen Drittel ist das Ziel für die neue Saison.

Düsseldorf. Nach einer bärenstarken abgelaufenen Saison konnte sich der TV Angermund in der Sommerpause verstärken und geht selbstbewusst in die Saison 2017/2018, die für das Team von Coach Uli Richter am 16. September mit einem Auswärtsspiel beim SV Neukirchen beginnt. Eine Woche zuvor – am 09. September – nimmt der TVA bereits am diesjährigen Kreispokal teil und tritt in der Gruppe II in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule gegen die TG 81 Düsseldorf, den TV Ratingen sowie die SG Unterrath an. In der vergangenen Woche haben die Handballer des TV Angermund nach einer einwöchigen Pause das Training wieder aufgenommen, um sich intensiv auf die bevorstehende neue Spielzeit in der Oberliga vorzubereiten.

Trotz der starken letzten Spielzeit bleiben die Verantwortlichen in Angermund auf dem Boden der Tatsachen und heben nicht ab. „Wir haben eine Riesensaison gespielt, aber wir wissen auch, dass diese Liga in diesem Jahr noch viel ausgeglichener und stärker besetzt ist als in der vergangenen Saison. In Borussia Mönchengladbach haben wir einen Absteiger aus der Nordrheinliga dazu bekommen, der sicherlich das Ziel des direkten Wiederaufstiegs verfolgen wird. Und die Konkurrenten aus Haan, Remscheid, Dinslaken und Krefeld-Oppum haben personell kräftig aufgerüstet“, erklärte Ulrich Richter, der einen Platz im oberen Tabellendrittel als angepeiltes Saisonziel ausgibt.

Personell konnte der TV Angermund seinen Kader noch einmal ergänzen. Nikolas Neukirchen hat das Team verlassen. Dafür konnte der TVA Joscha Peltz (Torhüter, von Rot-Weiß Oberhausen), Jan Schiffmann sowie Steffen Neukirchen (beide Rückraum, beide vom ART Düsseldorf) und Timo Kohl (Kreisläufer, vom Neusser HV) dazu gewinnen. „Ich freue mich, dass wir den Kader noch einmal in der Breite verstärken konnten. Damit sind unsere Personalplanungen abgeschlossen“, sagte Ulrich Richter.

Zuschauerresonanz und Werbung soll verstärkt werden

Auch im Umfeld der Angermunder Handballer passiert einiges. So soll die 2. Mannschaft nach dem Aufstieg in die Bezirksliga mittelfristig in die Landesliga geführt werden. Zudem will mal verstärkt Werbung für den TV Angermund betreiben. „Dazu wollen wir unsere Kontakte nutzen und über die Angermunder Schiene die positive Zuschauerresonanz aus der vergangenen Saison weiter verbessern“, erklärte Richter. „Auch den Spielplan wollen wir nach unseren Möglichkeiten für die Zuschauer noch attraktiver gestalten.“ Der Traditionsverein aus dem Norden Düsseldorfs bleibt sich auch vor der Saison 2017/2018 treu: Beim TV Angermund wird seit Jahren bescheiden und vor allem seriös gearbeitet.