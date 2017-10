Schöner kann die Situation für die Fortuna derzeit kaum sein. Klarer Tabellenführer, klasse Stimmung und beste finanzielle Voraussetzungen. Das (neue) Trainerteam und die Mannschaft können zudem in Ruhe arbeiten, ohne dass die Erwartungen und Ansprüche intern überborden. Beste Voraussetzungen also, um mindestens Platz sechs zu erreichen. Doch warum wird immer noch nicht ein Aufstiegsplatz als Ziel ausgegeben? Das hat mehrere Gründe. Zum einen wurde der Verein oft genug hochgelobt und fiel dann umso tiefer – weswegen Arroganz und Überheblichkeit nun verbannt wurden. Zum anderen fährt der Trainer ideal damit, den Druck von der immer noch jungen Mannschaft zu nehmen. Sie spielt um den Aufstieg, muss aber nicht unter allen Umständen am Ende nach oben gehen.

Die Fortuna profitiert natürlich davon, dass kein Konkurrent auf konstant hohem, vergleichbaren Niveau agiert. So tut sie gut daran, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um für eine Schwächephase vorzubeugen. Doch wer den Auftritt in Bielefeld gesehen hat, der weiß, dass die Mannschaft so souverän auftritt, wie es lange keine Elf aus Düsseldorf mehr geschafft hat. Teilweise muss man sich wundern, wie selbstbewusst, beherrscht und souverän das Team agiert. Um Spieler wie Neuhaus, Raman, Zimmer und Gießelmann – um nur einige zu nennen – wird die Fortuna ligaweit beneidet. Das ist das Ergebnis einer starken Kaderplanung. Es passt halt alles.