Die dreijährige Stute Skrei gewinnt vor 14 200 Besuchern. Auch ein Düsseldorfer Trainer darf endlich mal wieder jubeln.

Die 89:10-Außenseiterin Skrei aus dem Rennstall des Mülheimer Trainers William Mongil hat am Sonntag vor 14 200 Besuchern den mit 35 000 Euro dotierten 32. Großen Sparkassenpreis auf der Galopprennbahn Grafenberg gewonnen. Mit dem französischen Jockey Marc Robert Lerner im Sattel setzte sich die dreijährige Stute in dem über 1400 Meter führenden Listenrennen sicher mit eineinhalb Längen gegen Gülden Görl (Alexander Pietsch) und der Mitfavoritin Scapina (B. Maurzabayev) durch. Das freute besonders Besitzer Matthias Seeber (Sottrum), der erhielt für den ersten Karrieretreffer von Skrei 17 500 Euro Siegprämie.

Für William Mongil, dem ehemaligen Aga Kahn-Stalljockey, war es der 101. Erfolg als Berufstrainer. „Die Stute mag eigentlich elastischen Boden, aber das Tempo war unterwegs nicht all zu schnell, und der Jockey konnte sich das Rennen von der Spitze aus bestens einteilen“, resümierte ein überglücklicher Siegtrainer.

Mit einer dreifachen Laola begrüßten die 42 angereisten Mitglieder der Galoppgemeinschaft Bad Harzburg ihre Siegerin Baccara Rose. Die dreijährige Stute, im Training bei Grafenberg-Trainer Sascha Smrczek, hatte soeben unter Nico Polli im Sattel einen atemberaubenden Speedwirbel entfacht. Es war der erste Heimsieg nach 27 Rennen des Düsseldorfer Trainers auf der Heimatbahn. „Endlich ist der Knoten geplatzt“, freute sich der Coach. Und das unter dem Jubel ihrer angereisten Besitzer auf der bestens gefüllten Tribüne. Die hatten sich um 7 Uhr aus dem Harz in die Landeshauptstadt aufgemacht. Unter ihnen auch der 89-jährige Harry Busch mit seiner Frau Anne-Marie aus Goslar. 68 Jahre sind die beiden Vollblutliebhaber verheiratet. Es sind diese Geschichten, die den Galoppsport besonders machen.

Volle Tribünen und tolle Stimmung

Glückspilze, die in der vierten Tagesprüfung den Einlauf Sura, Dakota Sun, Smentana und Arabian Dreamer in der richtigen Reihenfolge trafen, durften sich über 28752:10 freuen, steuerfrei versteht sich. Die Dreierwette im 8. Einlauf (El Torito - Antares - Real Promise) zahlte gar 66 467:10.

Zudem herrschte Kaiserwetter auf der Galopprennbahn Grafenberg, an der dem französische Jockey Marc Lerner drei Siege gelangen. Was auch der Stimmung zugutekam. Groß und Klein erfreuten sich nicht nur an den neun Galopprennen. Man flanierte, genoss die sommerlichen Temperaturen, ob im Teehaus, im Biergarten oder das kulinarische Angebot an den verschiedensten Ständen. Auch Sparkassen-Vorstand Michael Meyer gefiel das Ambiente: „Sparkassen-Renntag ist Familien-Renntag, und dies seit 32 Jahren. Es macht uns allen eine große Freude.“

So durften sich die Pferdefreunde bereits vor dem ersten Rennen über die Pferdegala von „Friesenpapst“ Günther Fröhlich mit Dressur und barocker Reiterei freuen. Dazu gab es für die Besucher Gewinnspiele mit wertvollen Preisen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Peter Weisheit und seine Dixie Trumps.

Der nächste Galopprenntag auf dem Grafenberg findet am Sonntag, 9. September statt. Im sportlichen Mittelpunkt steht dann das mit 52 000 Euro dotierte BBAG-Auktionsrennen sowie der Düsseldorfer Fliegerpreis.