Düsseldorf. Sie stellen sich auf eine richtig schwere Aufgabe ein. Die Rollhockeyspielerinnen des TuS Nord treffen im Pokal-Viertelfinale am Samstag (15:30 Uhr, Eckenerstraße) auf Calenberg. Im Duell mit dem Tabellendritten in der Liga sind die Nord-Damen nur Außenseiter. Denn das Team aus Niedersachsen überzeugt in dieser Saison mit tollen Leistungen. Das junge Team der Calenberger konnte den TuS im direkten Duell in der Hinrunde sogar mit einem deutlichen 5:0 in die Schranken weisen. Hoffnung macht dem TuS allerdings die klar ansteigende Formkurve.

Zuletzt präsentierte sich der TuS wieder deutlich spielstärker und stabiler. Die Rückkehr von Führungsspielerin Daniela Paczia, die nach Schwangerschaft wieder zum Schläger gegriffen hat, beflügelte das Team. Nicht ausgeschlossen also, dass eine Überraschung gelingt und der TuS den Einzug ins Halbfinale schafft. Dort würde es vermutlich zum Aufeinandertreffen mit der klar besten Mannschaft Deutschlands aus Iserlohn kommen. Vor vier Jahren setzte sich der TuS gegen Iserlohn durch. Damals im Pokalfinale gab es die Belohnung mit dem Gewinn des Wettbewerbs. Davon träumen die Nord-Damen auch dieses Jahr, aber der Weg zum Titel ist weit. jawo