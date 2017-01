Die junge Mannschaft zeigt eine starke Leistung.

Düsseldorf. In der Nordrheinliga hat das neuformierte Team des ART Düsseldorf seinen positiven Trend fortgesetzt und einen ganz wichtigen 32:29 (15:13)-Auswärtssieg beim Pulheimer SC eingefahren. Die junge Mannschaft von Mark Dragunski und Sven Ludorf baute durch den Erfolg beim Tabellenvorletzten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf acht und neun Zähler aus.

Es war ein Start-Ziel-Sieg für den ART zu Beginn der Rückrunde. „Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, wir haben nicht einmal zurückgelegen. Wir haben ein wirklich gutes Spiel absolviert“, sagte Ludorf nach dem Spiel in Pulheim. Mit 3:0 gingen die Düsseldorfer gleich in Führung, dieser Vorsprung gab entsprechend Selbstvertrauen. Ständig lag der Gast mit zwei, drei Toren vorne. Auch im zweiten Durchgang konnte der Tabellenvorletzte nur zweimal (24:24, 25:25) ausgleichen. Doch die junge Truppe des ART fing sich wieder, setzte sich schnell wieder mit 28:25 ab und gewannen die Partie am Ende hochverdient.

„Nicht eine Sekunde habe ich das bereut. Was diese Krabbelgruppe abliefert, die aus A-Jugendlichen und ein paar Senioren besteht, ist fantastisch. Soviel mannschaftliche Geschlossenheit, Siegeswille und Emotion, toll“, kommentierte der in Pulheim anwesende Peter Kluth, der die mögliche Spielgemeinschaft mit dem Neusser HV im Auftrag der Stadt Düsseldorf gemeinsam mit Sportdezernent Burkhard Hintzsche eingefädelt hat, auf der Facebook-Seite des ART. Am kommenden Samstag feiert das Trainergespann Dragunski/Ludorf mit dem neuformiertem Team des ART Düsseldorf seine Heimpremiere: Um 19 Uhr ist dann der Bergische HC II zu Gast an der Graf-Recke-Straße. Beste Eigenwerbung haben die Schwarz-Gelben zuletzt ja betrieben.

ART: Bothe, Masalma - D. Meißner (7), Görgen, Strunk (5), L. Klasmann (2), Cosic (2), L. Lipperson, Rinus (1), Prior, Thole (6), Hölzel (5), T. Middell (4), Wohlrabe