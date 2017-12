Im Sprint über 60 Meter gibt es über 300 Starter. Andrea Remus hat organisiert.

Bereits zum achten Male veranstaltet die Leichtathletik-Abteilung des ART an diesem Sonntag (ab 10 Uhr) sein beliebtes Advent-Indoor-Meeting. 568 Athleten aus dem westdeutschen Raum und dem angrenzenden Ausland haben sich für das achtstündige Event angemeldet.

Geht man die langen Teilnehmerlisten durch, dann fällt auf, dass es so große Teilnehmerfelder gibt, dass nur wenige Nachmeldungen möglich sein werden. Andrea Remus, Geschäftsführerin der ART-Abteilung hat das Advent-Meeting mit viel Herzblut und Engagement vorbereitet und will am Sonntag daher nur noch wenigen Nachzüglern für Hochsprung, Weitsprung und Kugelstoßen in einigen Altersklassen eine Startnummer geben. „Die Laufwettbewerbe sind definitiv zu“, sagt sie zum großen Andrang.

Der Zeitplan (10 bis 18 Uhr) musste der großen Nachfrage nochmals angepasst werden. Insgesamt wollen 165 Athleten zwischen 14 und 17 Uhr einmal ums Hallenrund beim 200-Meter-Lauf starten. Beim Sprint über 60 Meter sind es ab 10 Uhr mit 331 Teilnehmern sogar doppelt so viele, was sehr viele Vorläufe bedeutet, bis die Finalläufe ausgetragen werden können. Bei den Schülern bis 13 Jahren passten in diesem Jahr Finalläufe nicht mehr in den Ablaufplan.

Aus Düsseldorf sind von den Vereinen ART, ASC, DSV 04, SFD 75 und TB Hassels auch 60 Athleten dabei, darunter das 17-jährige Zehnkampf-Supertalent Maximilian Kluth (ART) beim Kugelstoßen. Ebenfalls startet die Deutsche U 16-Vizemeisterin im Diskuswerfen, Letizia Marsico (ART), beim Kugelstoßen. Düsseldorfs schnellster Sprinter Joshua Koßmann (TB Hassels) startet über 200 Meter.

Zwei VIP-Karten werden für das PSD-Bank-Meeting verlost

Der ART Düsseldorf hat wieder alles getan, um den vielen Athleten und Besuchern einen tollen vorweihnachtlichen Wettkampf und einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Für zwei Starter kann es eine Weihnachts-Überraschung geben, die am 6. Februar in die VIP-Lounge beim 13. PSD-Bank-Meeting in Düsseldorfs Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark führen soll. Die PSD-Bank hat nämlich zwei VIP-Karten zur Verfügung gestellt, die verlost werden. Ohnehin hat das ART-Advent-Indoor-Meeting schon den Charakter eines „Pre-Meetings“ für das winterliche Top-Ereignis der Düsseldorfer Hallensaison. Den Siegern in den 200-Meter-Läufen U 20/18 winkt nämlich ein Startplatz im Vorprogrammm am 6. Februar.