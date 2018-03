Auch Bielefeld zählt inzwischen zu den Kandidaten für den Relegationsplatz drei.

Wenn sich ein Verein vor einem Meisterschaftsspiel mit der Hose eines seiner Spieler beschäftigt, dann ist die Situation in der Tabelle entspannt bis komfortabel. Also musste Arminia Bielefelds Angreifer Andreas Voglsammer in dieser Woche im vereinseigenen „Club TV“ erklären, warum er stets so eng bekleidet auf dem Rasen umher läuft. „Die Hose ist für meinen Oberschenkel blöde geschnitten. Wenn ich sie eine Nummer größer nehme, dann hängt sie mir schon über dem Knie und das mag ich nicht“, sagte Voglsammer.

Ein cleverer Zeitpunkt, dieses Geheimnis zu lüften. Schließlich ließ sich vor dem Spiel bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf damit zumindest kurzzeitig vom Tabu-Thema ablenken. Mit nur drei Punkten Rückstand zur Aufstiegs-Relegation fragen die Medien-Vertreter auf der „Alm“ natürlich nach der Bundesliga. Von der aber will Trainer Jeff Saibene derzeit nichts wissen. „Warum sollten wir zu diesem Zeitpunkt vom Aufstieg reden? Wenn wir drei Spieltage vor Schluss noch immer vorne dabei sind, dann können wir darüber sprechen. Vorher sollten wir einfach weiter für positive Schlagzeilen sorgen“, sagte der 49-jährige Luxemburger.

Der erdrückende Schuldenberg gehört der Vergangenheit an

Arminia Bielefeld und positive Schlagzeilen – das schien in den vergangenen Jahren so gar nicht zueinander zu passen. Sportlich im Kampf gegen den Abstieg sowie finanziell am Rande der Insolvenz. Seit Januar aber sieht die Blau-Weiß-Schwarze Welt deutlich rosiger aus. Ein Bündnis aus mehreren ostwestfälischen Wirtschaftsunternehmen wird die 22,4 Millionen Euro Schulden quasi ad hoc auf rund vier Millionen Euro senken.

„Das ist ein sehr starkes Signal für einen Neustart“, sagte Geschäftsführer Markus Rejek. Sollte tatsächlich der Aufstieg gelingen, könnte die Arminia im Sommer auf einen Schlag schuldenfrei sein. Ein Sieg in Düsseldorf wäre da hilfreich, obwohl Andreas Voglsammer dafür nichts über’s Knie bricht – in die Hose machen will sich der mit bislang zehn Treffern erfolgreichste Bielefelder Angreifer dieser Saison vor der Fortuna ebenso wenig. „Wir dürfen beim Spitzenreiter nicht zu vorsichtig sein.“