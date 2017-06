Bei Fortunas U 23 sind viele Spieler noch nicht wieder genesen. Zwei oder drei Verstärkungen sollen noch her.

In kleiner Runde bittet Taskin Aksoy heute Nachmittag zum Trainingsauftakt am Flinger Broich. Rund fünf Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga West ist der Kader von Fortunas U 23 aus unterschiedlichen Gründen noch nicht komplett. „Wir werden voraussichtlich erst einmal nur zwölf Feldspieler dabei haben“, verrät Aksoy. Insbesondere die Verletzungen der aus der U 19 aufgerückten Nachwuchskräfte Sumethee Khokpho, Joshua Laws und Dennis Dreyer wurmen den Fußball-Lehrer.

Gerade die Jungspunde hätte Aksoy von Beginn an gerne dabei gehabt, um sie so früh wie möglich an die rauere Luft im Seniorenbereich zu gewöhnen. Wann das Trio in das Training einsteigen wird, ist noch nicht klar. Das gilt auch für Stürmer Emre Can, der sich schon seit geraumer Zeit mit Schmerzen in der Leistengegend herumplagt. Auch Routinier Christian Weber ist nach seinem Kreuzbandriss noch keine Option. Ungeachtet der Verletztenmisere halten die Flingeraner auch noch Ausschau nach weiteren Verstärkungen zu den bereits verpflichteten Nick Galle (Viktoria Köln U19), Jannik Schneider (Fortuna Köln) und Sergen Sezen (TSV Meerbusch).

„Wir brauchen zwingend noch jemand für Abwehr und Mittelfeld“, erklärt Aksoy, der aber auch nicht nein sagen würde, wenn zusätzlich noch ein treffsicherer Angreifer verpflichtet werden würde. Im vordersten Mannschaftsteil ist die Fortuna mit Can, Shunya Hashimoto Tarsis Bonga, Tim Galleski und Sergen Sezen quantitativ zwar ordentlich besetzt. Doch aus diesem Quintett hat bisher einzig Shunya Hashimoto wirkliche Torgefahr in der vierten Liga ausstrahlen können. Aksoy hofft, das Gros seines Kaders dann spätestens im Trainingslager in Wiesbaden (12. bis 17. Juli) beisammen zu haben. Das erste Testspiel bestreiten die Flingeraner am 1. Juli gegen den westfälischen Oberliga-Aufsteiger Westfalia Herne.