Beim Kellerkind ASV Mettmann verliert das Team von Patrick Michaelis. Lübke holt sich Gelb-Rot ab.

Nicht gerade heldenhaft stellte sich der Rather SV im Auswärtsspiel beim ASV Mettman an. Trotz 46-minütiger Überzahl musste sich die Mannschaft von Patrick Michaelis beim Kellerkind mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. „Wir haben in der ersten Hälfte eine Vielzahl an Chancen nicht genutzt. Das war in meinen Augen am Ende Ausschlag gebend“, konstatierte Patrick Michaelis nach der Partie.

Bereits nach vier Minuten schien das Pendel zu Gunsten der Gäste auszuschlagen, als Mettmanns Jonas Schulte aufgrund einer Notbremse vom Feld musste. Den fälligen Freistoß hämmerte Talha Demir an die Latte. Die Szene war bezeichnend für die Abschlussschwäche, die der RSV an den Tag legte. Lediglich Zissis Alexandris überwand Julian Gaszak im SV-Tor (24.).

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das Moemnetum dann binnen weniger Minuten drehen. Zunächst beförderte Carlos Kalloch den Ball aus 22 Metern per Sonntagsschuss in den Winkel (47.), dann holte sich Raths Innenverteidiger Christoph Lübke eine überflüssige Gelb-Rote Karte ab (51.). In Gleichzahl agierte der ASV Mettmann letztlich zwingender und kam durch die Treffer von Justus Erkens (65.) und Vincenzo Lorefice (84.) zu drei Punkten. magi

Rather SV: Möllemann - Agca, Lübke, Pira, Haubus, Stillger (77. Ouldali), Demir, Dogan, Schmitz, Hirsch (77. Yavuz), Alexandris; Tore: 0:1 (24.) Alexandris, 1:1 (47.) Kalloch, 2:1 (65.) Erkens, 3:1 (84.) Lorefice