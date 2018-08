Das erste Bundesliga-Spiel dauert 3,5 Stunden. Die Entscheidung fällt im Doppel.

Es war kurz vor 23 Uhr als Kristian Karlsson und Anton Källberg im entscheidenden Doppel ihren vierten Matchball verwandelten und die müde gewordenen Menschen auf den Tribünen im mit 1100 Zuschauern ausverkauften Tischtennis-Zentrum noch einmal zum Jubelschrei anstifteten. 3:2 setzte sich Borussia Düsseldorf zum Bundesliga-Auftakt gegen den TTC Fulda-Maberzell durch. Nach einem mitunter zähen Krimi zum Ende eines dreieinhalbstündigen Duells.

Der Großteil unter den Besuchern waren Kinder, die am Wochenende in der Leichtathletik-Halle im Arena-Sportpark an den Kids Open, dem größten europäischen Tischtennisevent für den Nachwuchs, teilnahmen. Und die sahen, wie auch Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), ein solides Debüt des Neuen im Trikot der Borussia. Omar Assar zeigte zum Auftakt eine ansprechende Leistung gegen Ruwen Filus. Doch der Ägypter unterlag dem deutschen Nationalspieler ebenso in fünf Sätzen wie später Fuldas Spitzenspieler Wang Xi. „Auch wenn Omar beide Spiele verloren hat, hat er dennoch eine gute Leistung abgeliefert. Das erste Spiel für die Borussia ist nie so einfach“, erklärte Timo Boll.

Boll und Karlsson sorgen für die beiden Einzelsiege

Der Weltranglisten-Dritte Boll, nach seiner Nackenverletzung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, knüpfte in seinem Einzel gegen Wang Xi phasenweise aber schon wieder an die vergangene Saison an. Reaktionsschnell, immer mit der passenden Antwort sowie mit knallharten Topspin-Schlägen gewann Boll glatt mit 3:0. Trainer Danny Heister hatte den 37-Jährigen an Position zwei gestellt. Nicht, weil er ihn für das mögliche Doppel, das ab dieser Saison als entscheidende Partie des Spieltags ausgetragen wird, vorgesehen hatte. Vielmehr sollte Boll in jedem Fall nur ein Match bestreiten. Und das Einzel zwischen beiden Nummer-zwei-Spielern fällt nun dem Doppel zum Opfer.

Hätte Assar im ersten Einzel des Abends gegen Filus die Oberhand behalten, so wäre es wohl ohnehin auf einen glatten 3:0-Erfolg der Borussia hinausgelaufen. Denn nach Boll gewann auch Kristian Karlsson gegen Tomislav Pucar glatt in drei Sätzen. So aber musste nach Assars zweiter Niederlage das Doppel die Entscheidung bringen. Und in diesem waren die beiden Schweden Karlsson und Källberg die besseren. „Es war das erste Spiel der Saison mit einem neuen Team. Am Ende haben wir einen guten Job gemacht. Ich bin einfach sehr glücklich, heute gewonnen zu haben“, sagte Geburtstagskind Källberg, der 21 Jahre alt wurde.